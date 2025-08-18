شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة أجنبية: رجال المملكة محظوظون بجمال نسائهم المتستر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيمة أجنبية في المملكة، عبرت فيه عن إعجابها بالمرأة السعودية، مؤكدة أن جمالها هو السبب وراء التزامها بالحشمة.

وقالت في الفيديو: “أنا أذهب إلى نادي للسيدات فقط، أيها الرجال المملكة محظوظون، فنساؤكم يتسترن لأن جمالهن لا يُقاوَم”.

المقطع لاقى تفاعلاً واسعاً بين المغردين الذين اعتبروا كلماتها إشادة بمكانة المرأة السعودية، فيما ذهب آخرون إلى أنه يعكس صورة إيجابية عن احترام المجتمع لعاداته وتقاليده.