أطباء سعوديون يجرون عمليات قسطرة قلبية للأطفال في دمشق.. فيديو

أطباء سعوديون يجرون عمليات قسطرة قلبية للأطفال في دمشق

الرياض - علي القحطاني - أجرى أطباء سعوديون عدة عمليات قسطرة قلبية للأطفال في العاصمة السورية دمشق.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة مشروع الأمل السعودي في مجال القسطرة القلبية للأطفال في مشفى جراحات القلب الجامعي في دمشق.

وقال الدكتور سفر الشهراني، رئيس الوفد الطبي السعودي، أن تلك العمليات جاءت بكل الدعم التي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- المركز الملك سلمان للإغاثة.