سارة بنت بندر: مجلس التمور يضم 15 دولة ويعنى بنشر الاستدامة الغذائية.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكدت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، أن المجلس يضم 15 دولة ويعنى بنشر الاستدامة الغذائية وأهمية التمور عالميا.

وقالت الأميرة سارة بنت بندر، خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية، أنهم بصدد زيادة عدد الأعضاء في المجلس، كما ستقوم بزيارة للمزاد المخصص لبيع التمر.

ووجهت الشكر لغرفة عنيزة ومحافظة عنيزة لجهودهم في إقامة موسم عنيزة للتمور الدولي، ونرى سنويًا التطور في هذا الموسم.

