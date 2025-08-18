تابع الان خبر الندوة العالمية تشيد بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم ونشره عالميًا، من خلال الطباعة والترجمة والتعليم، إضافة إلى تكريم حفظته وتشجيع قرّائه في مختلف أنحاء العالم على التفوق والإتقان.

مناسبة قرآنية عالمية

وجاءت هذه الإشادة تزامنًا مع تنظيم الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، بمشاركة 179 متسابقًا من 128 دولة من مختلف القارات.

دعم متواصل عبر العقود

وأكدت “الندوة العالمية” في بيانها أن المملكة واصلت عبر عقود طويلة تقديم دعم غير محدود للمسابقات القرآنية العالمية، وأسست العديد من الجمعيات القرآنية، والكليات والمعاهد المتخصصة، كما قامت بتوزيع ملايين النسخ من المصحف الشريف في الدول الإسلامية وأوساط الأقليات المسلمة في الغرب.

استثمار في طلاب القرآن

كما شددت الندوة على أن تخصيص المملكة ميزانيات سخية لدعم طلاب القرآن الكريم وحفظته ساهم في تحفيزهم على التميز والارتقاء بمستوياتهم، الأمر الذي يعكس حرصها الدائم على رعاية أهل القرآن وخدمة كتاب الله الكريم.