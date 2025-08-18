تابع الان خبر جامعة الملك فيصل تنضم رسميًا إلى “منطقة ابتكار” الدولية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حققت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء إنجازًا عالميًا جديدًا، بعدما أعلنت المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) اعتماد الجامعة ضمن فئة “منطقة ابتكار”، لتصبح من أوائل الجامعات السعودية التي تحصد هذا التصنيف المرموق، ما يعزز مكانة المملكة على خريطة الابتكار العالمية.

دعم القيادة ورؤية 2030

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الجامعات السعودية من منظومة التعليم والبحث والابتكار، مؤكدًا أن الانضمام إلى عضوية المنظمة يعكس ثمار التعاون الوثيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع المملكة في مجال الابتكار عالميًا.

إنجازات بحثية نوعية

وبيّن أبو زنادة أن الجامعة سجلت نجاحات بارزة في مجالي البحث العلمي والابتكار، من أبرزها حصولها على المركز الأول عالميًا في عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات الأمريكي لعام 2024، إضافة إلى تحقيق نمو في إنتاجها البحثي بنسبة تجاوزت 350% خلال خمس سنوات، وهو ما يدعم خطتها الإستراتيجية في دفع عجلة البحث والتطوير.

جاهزية منظومة الابتكار

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، أن تصنيف “منطقة ابتكار” يعكس جاهزية البنية التحتية الابتكارية بالجامعة، وقدرتها على تحويل البحوث والمعرفة إلى حلول عملية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز بيئة الابتكار واستقطاب شركاء من مختلف القطاعات.

شبكة عالمية رائدة

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار تضم أكثر من 350 عضوًا من نحو 80 دولة حول العالم، وتمنح عضوياتها ضمن فئات متنوعة تشمل: “حاضنة أعمال”، و”متنزّه علمي”، و”ساحة ابتكار”، و”منطقة ابتكار”، مما يضع جامعة الملك فيصل في موقع متقدم بين المؤسسات التعليمية العالمية.