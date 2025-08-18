شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يتفاعل مع تلاوة معلم ويطلب إعادتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مع تلاوة أحد المعلمين من ثانوية بللسمر، حيث طلب منه إعادتها مرة أخرى بعدما لاقت إعجابه.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير تركي وهو يسأل القارئ عن اسمه ومنطقته، ليتبين أنه المعلم عبدالعزيز الفقيه، الذي أبدع في التلاوة، مما دفع الأمير إلى الطلب منه بإعادتها وسط حضور الحاضرين.

وحظى الفيديو بتفاعل كبير من قبل النشطاء والمدونين، حيث أشادوا بحرص الأمير على دعم وتشجيع الموهوبين، وجاءت التعليقات كالتالي: “ما ألوم الأمير أنه قاله يعيد التلاوة” ، “تلاوة رائعة ومؤثرة، الله يحفظ أميرنا ويطول بعمره”، “يستاهل الإعادة” .