شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس سيراليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون السيد تيموثي موسى كابا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.