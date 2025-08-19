شكرا لقرائتكم خبر المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة، وجمهورية كوريا ممثلة بمجلس المراجعة والتفتيش أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بمقر مجلس المراجعة في العاصمة الكورية سول.

وقع الاتفاقية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس مجلس المراجعة والتفتيش الكوري تشوي جاي هاي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي بن محمد السدحان.

ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء، وذلك بإقامة عدد من ورش العمل المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).

وأكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

بدوره نوه تشوي جاي هاي، بأهمية هذه المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين مجلس المراجعة والتفتيش الكوري والديوان العام للمحاسبة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.

وعقب التوقيع عقد الجانبان اجتماعا ثنائيا لبحث أوجه العمل المشترك، وسبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، وذلك بحضور المختصين من كلا الجهازين.

ويأتي ذلك انطلاقا من سعي الديوان العام للمحاسبة نحو تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف تبادل الخبرات المهنية، وتطوير وتنفيذ عدد من البرامج النوعية التي تحقق أهداف التعاون المشترك.