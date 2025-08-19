شكرا لقرائتكم خبر الليلة الثالثة لمزاد مزارع إنتاج الصقور تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت مساء الأحد، فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الحالي.

وشهدت الليلة الثالثة للمزاد حضورا لافتا من الصقارين والزوار، حيث بيع صقران لمزرعة «آر أو فالكونز» الرومانية بمبلغ إجمالي بلغ 82 ألف ريال.

بدأت الليلة ببيع الصقر الأول (حر فرخ) بمبلغ 31 ألف ريال، فيما اختتمت ببيع الصقر الثاني (حر فرخ أيضا) بعد أن بدأ المزاد عليه بـ20 ألف ريال ليباع في النهاية بـ51 ألف ريال.

ويعد المزاد وجهة موثوقة تجمع أفضل السلالات من الصقور، عبر مزادات تنافسية مباشرة بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل المملكة وخارجها، مع بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي. كما يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي بالريادة في تطوير أساليب تربية الصقور وإنتاجها ورعايتها، بوصفه دعما ثقافيا واقتصاديا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي وصون الموروث.