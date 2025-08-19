شكرا لقرائتكم خبر فريق Karmine Corp الفرنسي بطلا لبطولة Rocket League ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق «Karmine Corp» الفرنسي بلقب بطولة «Rocket League»، ضمن بطولات النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الالكترونية، بعد أداء قوي ومميز.

وحصل الفريق الفرنسي على 400 ألف دولار، و1000 نقطة في ترتيب الأندية، فيما جاء وصيف البطولة فريق «Geekay Esports» السعودي الذي نال 180 ألف دولار، و750 نقطة، وفي مباراة تحديد المركز الثالث نجح فريق «Team Falcons» السعودي في خطف الفوز والحصول على 100 ألف دولار، إضافة إلى 500 نقطة، بينما حل «Team Vitality» الفرنسي في المركز الرابع ونال جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار، و300 نقطة.

وفي ختام المنافسات توج الأبطال في قاعة «STC» للألعاب الالكترونية، بحضور الرئيس التنفيذي للرياضات الالكترونية فيصل بن حمران.