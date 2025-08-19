شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للشطرنج يشارك في مهرجان أبوظبي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج محمد المسعودي، في افتتاح منافسات بطولة أبوظبي الدولية للكبار والفئات السنية، التي انطلقت أمس في الإمارات برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات.

ويخوض المنتخب السعودي للشطرنج منافسات النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي يستمر من 15 حتى 24 أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في 27 بطولة تشمل مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية.

وتضم بعثة المنتخب السعودي للشطرنج إداري المنتخب محمد الشهراني، ومدرب المنتخب محمد حدوش، إلى جانب 6 لاعبين هم: أحمد الرحيلي، أحمد الحارثي، يزيد الشنبير، عماد خياط، مشعل دعاس، ومساعد المطيري.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ضمن خطط الاتحاد السعودي للشطرنج لتطوير قدرات لاعبيه، وصقل خبراتهم، عبر الاحتكاك بالمدارس المختلفة في اللعبة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويواكب الانتشار المتنامي للشطرنج في المملكة خلال السنوات الأخيرة.