«الغذاء والدواء» تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي جراحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بالتسويق لجهاز طبي مبتكر، صمم وطور بأيد سعودية، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز سلامة وكفاءة الإجراءات الجراحية.

ويعد الجهاز، أداة ترتدى حول كف الجراح، مزودة بحاوية مغناطيسية على ظهر اليد لتثبيت إبر الخياطة أثناء ربط العقد، ما يمنح الجراح حرية استخدام كلتا اليدين، ويحد من مخاطر وخز الإبر خلال العمليات، وخضع الجهاز لعملية تقييم شاملة ودقيقة، تضمنت مراجعة الملفات الفنية والأدلة السريرية للتأكد من فعالية المنتج وسلامته.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الجهاز حاصل على براءتي اختراع مسجلتين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وجرى تطويره في جامعة الملك سعود، وتصنيعه محليا بواسطة أحد مصانع الأجهزة الطبية الوطنية.

ويجسد هذا المنتج ثمرة تعاون مشترك بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الملك سعود ممثلة بمعهد ريادة الأعمال، حيث قدمت الهيئة الدعم لاستيفاء متطلبات الملف الفني من خلال ورش العمل والاستشارات التنظيمية، كما أسهم القطاع الخاص في توفر المنتج في السوق السعودي، وقد تكللت الجهود المشتركة بالحصول على شهادة الإذن بالتسويق، في مشهد يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الأكاديمية والتنظيمية والقطاع الخاص في دعم الابتكار الوطني.

وأكدت «الغذاء والدواء» أن التطور النوعي في مجال البحث والابتكار يعد من المخرجات الإيجابية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يأتي هذا الابتكار ضمن «مسار الأجهزة الطبية المبتكرة» الذي أطلقته الهيئة عام 2021؛ بهدف دعم وتحفيز المبتكرين على مواصلة تطوير حلول طبية تسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار التطور السريع للقطاع الصحي في المملكة، وداعما لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الإبداع والابتكار، بما يرسخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة عالميا في مجالات البحث والتطوير.