«الثقافة» وهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان توقعان مذكرة تفاهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان؛ بهدف توطيد التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات صون التراث الثقافي، وتنمية المحتوى الثقافي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الجبلية بالمنطقة.

ومثل الوزارة في التوقيع وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية وتنمية القدرات نهى بنت سعيد قطان، فيما مثل الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس ظافر بن عايض الفهاد.

وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق تنمية ثقافية مستدامة في منطقة جازان من خلال تمكين الثقافة كونها محركا رئيسا للتنمية الشاملة، والمحافظة على التراث الثقافي، وتفعيله اقتصاديا عبر تأهيل القرى والمباني التراثية، وتمكين المجتمعات المحلية، والقطاع الخاص من الاستثمار فيها بطريقة تحافظ على الهوية، وتعزز الاستفادة منها، وتستهدف إثراء تجربة السكان والزوار عبر فعالياتٍ ثقافية نوعية، ومحتوى إبداعي يعكس خصوصية المنطقة، ومزاياها الفريدة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن توجه استراتيجي لوزارة الثقافة لدمج الثقافة في مسارات التنمية الإقليمية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز موقع المنطقة بوصفها وجهة ثقافية وسياحية فريدة على مستوى المملكة.