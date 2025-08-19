شكرا لقرائتكم خبر إلزام المقاولين بوضع ألواح علوية في المشاريع حول الجهات الحكومية والمعالم السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزم كود مشاريع البنية التحتية الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وأعلن عن بدء تفعيله بداية من تاريخ 7 / 8 / 2025م، المقاولين بوضع ألواح علوية فوق الحواجز الخرسانية حول جميع الأعمال التي يبلغ طولها 300م فأكثر، التي تشمل أعمال الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها في جميع الطرق (السريعة، شبه السريعة، الشريانية، التجميعية، المحلية) إذا كانت مدة تنفيذ الأعمال فيها تبلغ شهرا فأكثر، وفي الطرق المجاورة أو المؤدية إلى الجهات الحكومية، والمعالم السياحية، والحدائق، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز رعاية المسنين، ودور الحضانة.

وإضافة إلى ما سبق؛ يجب أن تكون الألواح العلوية متوافقة مع المعايير الفنية المحددة في الكود، التي تشمل أن تكون الألواح العلوية محيطة بموقع العمل بأكمله، وأن تكون ذات ارتفاع يبلغ 2م فأكثر في الطرق السريعة وشبه السريعة والشريانية، أو 1م فأكثر في الطرق التجميعية والمحلية، وأن يتم إرسال تصاميمها واعتماده من قبل المركز.

ويهدف هذا الإلزام إلى حماية سائقي المركبات والمشاة من التأثيرات المحتملة حول موقع العمل، خاصة من أعمال الحفريات العميقة، وتحسين المشهد الحضري في مواقع الأعمال، من خلال توجه متسق ومتناسق لكل ما يحيط بالأعمال من حواجز خرسانية وألواح علوية ولافتات تحذيرية وإرشادية وغيرها من متطلبات السلامة.

يشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية هو دليل تنظيمي وفني موحد لمشاريع البنية التحتية، دخل حيز التنفيذ بدءا من 7 أغسطس 2025م، ليكون مرجعا موحدا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز جودة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال بمتطلبات تنفيذها.

ويمكن الاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية من خلال الموقع الالكتروني للمركز.