شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تحقق 100% في مؤشرات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت أمانة المنطقة الشرقية نسبة 100% في مؤشرات الأداء في وزارة البلديات والإسكان، وذلك فيما يتعلق بطرح الأصول الاستثمارية، واستقطاب استثمارات محلية ودولية والتي تجاوزت قيمتها 30 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، أن الأمانة استثمرت أكثر من 95% من أصولها الاستثمارية المتاحة، وتدير أكثر من 6 آلاف عقد استثماري، وتتجاوز الإيرادات السنوية 2 مليار ريال.

وأفاد بأن المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها تتوزع على عدة قطاعات رئيسة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة وتشمل الاستثمارات الأجنبية والتي تتجاوز قيمتها 1.7 مليار ريال، ومشاريع السياحة والترفيه بأكثر من 14 مليار ريال، ومشاريع المصانع والبيئة وإعادة التدوير والاستدامة بقيمة تفوق 8 مليارات ريال، ومشاريع الواجهات البحرية والمراكز الحضارية بنحو 4 مليارات ريال، والمشاريع الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسكنية، واللوجستية التي تتخطى قيمتها 5 مليارات ريال.

وأكد الزهراني أن هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف دعم الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، والإسهام في خلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق جودة حياة أعلى للسكان، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الأمانة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر مركز التميز الاستثماري بالأمانة، والبوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، وتطبيق «فرص» في وزارة البلديات والإسكان.