شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر بالباحة يواصل تفعيل مبادرة «مهارة.. استجابة.. حياة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تنفيذ مبادرة «مهارة.. استجابة.. حياة»، وذلك في متنزه الأمير مشاري.

وأوضح الفرع أن المبادرة تقام على مدار 11 يوما في عدد من المواقع الحيوية، يقدم خلال المبادرة أركانا تدريبية وورش عمل تطبيقية، وفعاليات مخصصة للأطفال، إلى جانب مشاركة فرق إسعافية ميدانية.

وتركز المبادرة على نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة وتعزيز جاهزية المجتمع في التعامل مع الحالات الطارئة، عبر تقديم ورش عمل تدريبية ودورات إسعافية ميدانية مباشرة للزوار والمقيمين، وتهدف إلى تحفيز روح التطوع في المجال الإسعافي واستقطاب المهتمين بالعمل الإنساني في المنطقة.