أمانة نجران تطلق فعاليات هاكاثون «نجران تبتكر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة نجران أمس، فعاليات هاكاثون «نجران تبتكر»؛ الذي يهدف إلى ابتكار حلول ذكية ترتقي بالخدمات البلدية، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي.

وأوضح أمين منطقة نجران أن هاكاثون «نجران تبتكر»، الذي يشارك به 25 فريقا، يعد أحد مبادرات الأمانة لتحفيز العقول الوطنية على تطوير حلول تقنية مبتكرة تعالج تحديات في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وتعزيز تجربة المستفيدين، وتقليل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال 3 مسارات رئيسة هي: البنية التحتية الذكية، والخدمات الميدانية، والتحول الرقمي وتجربة المستفيد، والإصحاح البيئي والصحة العامة.

وأكد أن الأمانة بدأت في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي عبر دمجها في العمليات والأدوار المختلفة، ومنها خدمة «نشمي» المصمم لتلبية احتياجات كبار السن والأرامل؛ للاستفادة من الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.