شكرا لقرائتكم خبر الجامعة الإسلامية تدعو طلاب «المنح الخارجية» لاستكمال الإجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - هنأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطلاب الدوليين الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل، ضمن برنامج المنح الخارجية المتاح عبر منصة «ادرس في السعودية»، داعية المتقدمين إلى المبادرة باستكمال إجراءات القبول النهائي، لتيسير قدومهم إلى المملكة عبر التأشيرة التعليمية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطلاب الدوليين الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل، ضمن برنامج المنح الخارجية المتاح عبر منصة «ادرس في السعودية»، داعية المتقدمين إلى المبادرة باستكمال إجراءات القبول النهائي، لتيسير قدومهم إلى المملكة عبر التأشيرة التعليمية. ودعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية طلبة المنح الخارجية الذين تم قبولهم مبدئيا إلى استكمال إجراءات القبول النهائي للدراسة في الجامعة، عبر الدخول إلى منصة «ادرس في السعودية» والتحقق من حالة القبول، والتأكد من ظهور مستند التأشيرة، وإتمام إصدار التأشيرة التعليمية، وطباعة إشعار القبول عبر منصة «منحتي»، وتصديق الشهادات المطلوبة، وتقديم طلب الحصول على تذكرة عبر النموذج المخصص لذلك في منصة «منحتي» للقدوم إلى المملكة، للدراسة ضمن طلاب المنح الخارجية للعام الجامعي المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية تدعو طلاب «المنح الخارجية» لاستكمال الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.