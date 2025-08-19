شكرا لقرائتكم خبر الأجواء الغائمة والمعتدلة بنجران تدفع الأهالي للتنزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الأجواء الغائمة والمعتدلة بمنطقة نجران، الأهالي والزوار لقضاء أوقات ممتعة في المتنزهات والحدائق العامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الأجواء الغائمة والمعتدلة بمنطقة نجران، الأهالي والزوار لقضاء أوقات ممتعة في المتنزهات والحدائق العامة. وتشتهر منطقة نجران بالعديد من الأماكن الطبيعية من أودية وشعاب وكثبان رملية، ويشهد متنزه الملك فهد، ومتنزه الأمير جلوي، إقبالا لافتا من المتنزهين خلال الإجازة الصيفية، لما تمتاز به من مقومات سياحية وترفيهية، فضلا عن المسطحات الخضراء، والأشجار المتنوعة، وألعاب الأطفال، ومضامير المشي، وغيرها من المرافق العامة التي تلبي احتياجات المتنزهين، وأضفت تجربة جميلة وممتعة لهم؛ مما جعلها وجهة مثالية ومفضلة لقضاء أوقات مميزة بين أحضان الطبيعة.

