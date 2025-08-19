شكرا لقرائتكم خبر «جولة ثراء».. العرعر يحكي قصة الإنسان والمكان في النماص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أجواء صيفية مشبعة بعبق التراث وأصالة المكان، احتضن ممشى الضباب بمحافظة النماص فعالية «جولة ثراء»، التي نظمتها هيئة تطوير عسير وبلدية النماص خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن فعاليات صيف 2025، لتكشف للزوار الوجه الآخر من جماليات المنطقة وثرائها البيئي والثقافي.

وكانت شجرة العرعر، الرمز البيئي المعروف لمنطقة عسير، محور الجولة ومحط أنظار مئات الزوار الذين توافدوا على موقع الفعاليات، إذ جسدت الفعالية عبر معارض تعريفية وعروض مبتكرة تاريخ هذه الشجرة المعمرة، وعلاقتها بالإنسان والمكان على مدى آلاف السنين، وصولا إلى منتجات عصرية تحمل عبقها، مثل العطور المستخلصة من أوراقها.

وانتقلت الجولة بالزوار إلى عوالم النكهات الشعبية، حيث امتلأت الأركان بأطباق المأكولات التراثية التي تشتهر بها عسير عامة والنماص خاصة، مثل العريكة والتصابيع والمعصوبة والخبز البلدي والفطير، لتعيد إلى الأذهان صور الضيافة الأصيلة على موائد الأجداد.

وصدحت في المكان عروض الطرب الأصيل على إيقاعات «الطارق»، بمشاركة شعراء ومؤدين عرفوا بإبداعاتهم وجمال أصواتهم، إضافة إلى عزف مقطوعات موسيقية لأغان وطنية ارتبطت بالذاكرة بفضل ألحانها العذبة.

واشتملت الفعالية كذلك على ندوات حوارية، ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بتاريخ وأدب وفنون منطقة عسير.