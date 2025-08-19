شكرا لقرائتكم خبر المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المعالم التاريخية في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ45، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبالغ عددهم 179 متسابقا من 128 دولة من مختلف دول العالم، عددا من المعالم والمساجد التاريخية والمواقع الأثرية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنفذها الوزارة للمشاركين في أعمال الدورة الحالية للمسابقة.

وبدأ البرنامج الثقافي بزيارة جبل أحد، ومقبرة شهداء أحد، وجبل الرماة، واستمعوا إلى شرح عن تلك المواقع، كما زار المشاركون في المسابقة الدولية مسجد قباء - أول مسجد بني في الإسلام -، وأدوا ركعتي تحية المسجد، كما زار المشاركون المسجد النبوي الشريف، وتشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والصلاة في الروضة الشريفة.

ورفع المشاركون في المسابقة الدولية شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتهم بالقرآن الكريم وأهله، وعمارة المساجد والعناية بها، وتقديم كل سبل الراحة لقاصديها، والاهتمام بتجربة الزوار من خلال تطوير المواقع الأثرية.