شكرا لقرائتكم خبر المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، والبالغ عددهم 179 متسابقا من 128 دولة من مختلف قارات العالم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمشاركين خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

وفي بداية الزيارة، تجول المشاركون في مرافق المجمع وخطوط الإنتاج، واستمعوا لشرح مفصل من المسؤولين عن مراحل الطباعة وآليات العمل، إضافة إلى نبذة تعريفية مدعومة بلغة الأرقام حول إنجازات المجمع، الذي بلغت إصداراته أكثر من 20 مليون نسخة سنويا من المصحف الشريف، مع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أكثر من 75 لغة عالمية، جرى توزيعها في مختلف دول العالم، وهو ما يجسد عناية المملكة وقيادتها الرشيدة بكتاب الله الكريم.

وقدم المشاركون شكرهم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على ما يقدمه من جهود وأعمال متواصلة في طباعة المصحف الشريف وترجمته ونشره بمختلف لغات العالم، وما تبذله الوزارة من جهود نوعية في نشر كتاب الله الكريم بمختلف الوسائل، مؤكدين أن ما يطبعه المجمع من مصاحف شريفة يعد المرجع الأوثق للمسلمين حول العالم، وعنوانا بارزا لرسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم.

وفي ختام الجولة، قدمت الوزارة ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نسخا من المصحف الشريف والتفسير الميسر بعدة لغات عالمية كهدية للمتسابقين ومرافقيهم، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.