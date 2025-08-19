شكرا لقرائتكم خبر مركز «إنفاذ» يقيم 75 مزادا لبيع 564 أصلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، إقامة 75 مزادا علنيا، ما بين حضوري والكتروني، لتصفية وبيع 564 أصلا متنوعا في عدد من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 18 - 31 أغسطس الحالي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، إقامة 75 مزادا علنيا، ما بين حضوري والكتروني، لتصفية وبيع 564 أصلا متنوعا في عدد من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 18 - 31 أغسطس الحالي. وأوضح المركز أن المزادات تقام في مختلف مناطق المملكة، وتتنوع بين عقارات، وأراض، ومنقولات، حيث ينظم 27 مزادا في الرياض لعرض 197 أصلا، و7 مزادات في المدينة المنورة لعرض 95 أصلا، و10 مزادات في المنطقة الشرقية لعرض 67 أصلا، و12 مزادا في مكة المكرمة لعرض 87 أصلا، و3 مزادات في القصيم لعرض 18 أصلا، وفي منطقة عسير 4 مزادات لعرض 26 أصلا، وحائل 4 مزادات لعرض 27 أصلا، و3 مزادات في تبوك لعرض 10 أصول، والجوف مزاد لعرض 12 أصلا، ومازادان في جيزان لعرض 12 أصلا، ومزاد في نجران لعرض 9 أصول، ومزاد في الباحة لعرض 4 أصول. وأكد المركز أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الالكتروني الرسمي: www.infath.gov.sa.

