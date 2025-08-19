كادي الجريسي لأحد المتابعات: لسانك طويل إلغاء متابعة وانتهى الأمر..فيديو

اخبار السعوديه

الرياض - علي القحطاني - وجهت صانعة المحتوى كادي الجريسي رسالة شديدة اللهجة للذين يوجهون الشتائم والانتقادات الجارحة عبر الرسائل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الجريسي في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية: ” إذا أنتي واعية ما تغلطين على أحد، وش ذا اللسان ما شاء الله ما يوقف؟ لسانك طويل وتقولين الوعي والحكمة تتطلب ذلك؟”

وأضافت: ” طيب أنتي لسانك طويل؟ عادي، ما عجبك أحد؟ سوي إلغاء متابعة وانتهى الموضوع.”

