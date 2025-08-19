شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مؤثرة سبقت وفاة الشاعر سعود القحطاني بساعات فقط.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات مؤثرة تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وفاة الشاعر سعود بن معدي القحطاني إثر سقوطه من إحدى مرتفعات سلطنة عُمان.

وكان القحطاني يستمتع بقضاء الوقت مع أحد أصدقائه داخل أحد المقاهي ويتناولان المشروبات ويتشاركان الحديث وسط أجواء ودية.

كما حرص القحطاني في لقطة أخرى على توثيق لحظة تناوله الإفطار الشهي ، كما نشر مقطع يحمل لقطة قديمة برائحة زمان تتضمن آلة موسيقية قديمة مع موسيقى الزمن الجميل.

وتوفى الشاعر سعود القحطاني أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في محافظة ظفار بسلطنة عمان، وذلك عقب أن انزلق من سفوح جبل سمحان، احد أشهر المرتفعات الجبلية بالمنطقة والمعروف بوعورته وصعوبة تضاريسه، ما يجعله وجهة لعشاق المغامرات.