شكرا لقرائتكم خبر «الربط الجوي» يرحب بخطوط «لوفتهانزا» لتسيير رحلات مباشرة من ميونخ إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب برنامج الربط الجوي بتسيير خطوط «لوفتهانزا» الألمانية لرحلاتها المباشرة من مدينة ميونخ إلى مدينة الرياض، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 27 أكتوبر من العام الحالي، مما يسهم في تطوير المسارات الجوية وزيادة السعة المقعدية.

ويعد هذا المسار الجوي الجديد إضافة مهمة إلى الرحلات اليومية الحالية بين الرياض وفرانكفورت، حيث يوفر للسائحين خيارات أوسع للسفر من ألمانيا إلى المملكة.

ومن المقرر أن تشغل «لوفتهانزا» هذا الخط المعاد إطلاقه باستخدام أحدث طائراتها، طراز (إيرباص A350-900) بسعة 293 مقعدا موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية.

يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته الممكن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبرنامج الطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، وذلك لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميا في مجال الربط الجوي السياحي.