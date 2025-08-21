شكرا لقرائتكم خبر المشاركون في مسابقة القرآن: المملكة تجسد ريادتها في خدمة الإرث الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المشاركون في الدورة الـ45 من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتطور متسارع في مختلف المجالات، مؤكدين أن ذلك عزز مكانتها الريادية وجهة دينية وحضارية عالمية.

وأشاروا إلى ما توليه المملكة من عناية واهتمام كبيرين بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة المنورة، بوصفها إرثا إنسانيا وحضاريا يمتد آلاف السنين ويجسد عمق التاريخ الإسلامي وحضارته العريقة.

وقال المتسابق عبدالرحمن عبدالله عثمان من جمهورية الصومال: «عرت بسعادة غامرة بما شاهدته خلال برنامج الزيارات في المدينة المنورة من إرث ثقافي وتاريخي زاخر يحكي جوانب عديدة من التاريخ الإسلامي، ويجسد عناية المملكة بهذه المعالم التي تعود لعصور سابقة وترتبط بزمن النبوة، مشيدا بما تهيأ من خدمات وتسهيلات للزوار والمعتمرين من مختلف الدول.

وأكد المتسابق مصطفى درامي من جمهورية غينيا بيساو أن المملكة تشكل وجهة دينية وحضارية عالمية لاحتضانها العديد من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، مشيرا إلى ما تشهده من نمو متسارع في تشييد المشاريع التطويرية التي تعزز استقبال الزائرين والسائحين من شتى أنحاء العالم على مدار العام.

من جهته أعرب المتسابق صلاح الدين من جمهورية البرتغال عن إعجابه بما شاهده من مكونات معرفية وثقافية متنوعة أثناء زيارته للمواقع التاريخية في المدينة المنورة، مبينا أنه استمع لشرح واف عن تاريخ تلك المواقع وارتباطها بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، منوها بما وفرته الجهات المعنية من تسهيلات للزائرين تمكنهم من الوصول إلى مختلف المواقع بيسر وسهولة.

ورفع المشاركون في المسابقة شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة على عنايتها الفائقة بكتاب الله وأهله، وتمكينهم من زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة والاطلاع على أبرز المعالم التاريخية في المدينة المنورة، معربين عن تقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية التي تثري التجربة، وتخلد ذكرى روحانية لا تنسى جسدت معاني العطاء والكرم والأخوة الإسلامية، والعناية بحفاظ كتاب الله الكريم.