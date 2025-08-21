شكرا لقرائتكم خبر هيئة المنافسة تطلق حملتها التوعوية عن الزي المدرسي ومخالفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملتها التوعوية السنوية بعنوان «زيك حقك»، التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب والموردين بسبل تعزيز المنافسة في سوق الزي المدرسي، وتأكيد أهمية المنافسة العادلة في توفير خيارات متعددة وبأسعار مناسبة.

وتسعى الحملة إلى مواجهة الممارسات التي قد تضر بالسوق مثل إلزام المستهلك بالشراء من مورد واحد أو وضع مواصفات تعجيزية تقصي الموردين الآخرين أو الترويج بمعلومات مضللة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعد مخالفة للنظام وتستوجب التبليغ عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وتتضمن الحملة رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام إضافة إلى فيديوهات قصيرة وإنفوغرافيك يوضح سبل امتثال المدارس فيما تصدره الهيئة وآلية الإبلاغ عن المخالفات في سوق الزي المدرسي إن وجدت.