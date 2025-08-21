شكرا لقرائتكم خبر «اثنينية التواصل الحضاري» تستعرض طاقات الشباب لمستقبل مستدام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بمقره في الرياض مساء الاثنين، «اثنينية التواصل الحضاري» بعنوان طاقات الشباب لمستقبل مستدام، بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بقضايا الشباب والتنمية.

واستضافت الاثنينية المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة رئيس إقليم الشرق الأوسط إبراهيم الهلالي، ونائبة رئيس مجلس إدارة تأييد ومديرة أولى للأثر الاجتماعي والاقتصادي في شركة البحر الأحمر الدولية خلود الخلاقي، فيما أدار الحوار الإعلامي عبدالله المنصور.

وتناول الهلالي في حديثه دور الشباب في التنمية، وأنهم يمثلون ركيزة أساسية في تقدم المجتمعات من خلال إسهاماتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن ما يمتلكه الشباب من طاقات وإبداع يجعلهم قوة دافعة للابتكار والتغيير الإيجابي.

من جانبها أكدت الخلاقي أهمية دور الشباب في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، إضافة إلى دورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أن استثمار طاقات الشباب وتمكينهم يسهمان في بناء مجتمع أكثر حيوية وتماسكا.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسة أبرزها: الشباب كمحرك رئيسي للإبداع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وريادة الأعمال، وقصص نجاح شبابية محلية وعالمية في مجالات الابتكار والمسؤوليات المشتركة للشباب في التعليم الجيد، والصحة، وسبل تمكين الشباب كأحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وتطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه الشباب، والفرص المتاحة أمامهم لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.