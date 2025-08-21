شكرا لقرائتكم خبر أمانة جازان تنفذ أكثر من مليون زيارة رقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة جازان، خلال الأعوام الماضية وحتى النصف الأول من 2025، أكثر من مليون زيارة رقابية على المنشآت والمباني بالمنطقة، أسهمت في رفع نسبة الامتثال من 30% في 2022 إلى 76% بنهاية النصف الأول من العام الحالي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة جازان، خلال الأعوام الماضية وحتى النصف الأول من 2025، أكثر من مليون زيارة رقابية على المنشآت والمباني بالمنطقة، أسهمت في رفع نسبة الامتثال من 30% في 2022 إلى 76% بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة المستمرة لتعزيز جودة الخدمات البلدية، وتحسين مستوى الرقابة على المنشآت، بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومواصلة رحلة التحسين ورفع نسب الامتثال خلال الفترة القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جازان تنفذ أكثر من مليون زيارة رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.