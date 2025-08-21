شكرا لقرائتكم خبر تحت شعار«صورتي المفضلة».. عسير تحتفي باليوم العالمي للتصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى نادي عسير الفوتوغرافي بالتعاون مع بيت الثقافة في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، مساء أمس، باليوم العالمي للتصوير تحت شعار «صورتي المفضلة»، وسط حضور لافت من المصورين والمهتمين بالفن الفوتوغرافي.

وتضمن برنامج الاحتفال جولة تعريفية بمرافق بيت الثقافة، إلى جانب صالون المصورين الذي استضاف عددا من الشخصيات الفنية للحديث عن دور الصورة وأثرها في إيصال الرسالة الإعلامية، فيما أقيم «المقهى الفوتوغرافي» كمساحة لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المصورين.

وشهدت الفعالية معرضا رقميا استعرض فيه المشاركون لقطاتهم المميزة، إضافة إلى فقرة لتكريم عدد من المبدعين تقديرا لعطاءاتهم وإسهاماتهم في خدمة فن التصوير.