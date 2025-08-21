شكرا لقرائتكم خبر جمعية الشباب بالجوف تحتفي باليوم العالمي للتصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية الشباب بالجوف أمس، ورشة عمل التصوير البيئي؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير.

وتناولت الورشة محاور منها: أن يكون التصوير لغة للبيئة، وكيف يكون المصور سفيرا للبيئة، والأدوات التي يحتاجها المصور البيئي، وأسرار التصوير البيئي، والمعايير التي تحقق المنافسة في المسابقات المحلية والدولية في مجال التصوير البيئي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مهند الهادي أن الفعالية جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير عبر استضافة أحد المصورين البارزين في مجال التصوير البيئي؛ بهدف رفع الوعي عن التصوير في هذا المجال والمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، واستثمار المكونات البيئية في منطقة الجوف في عكسها بأعمال التصوير الضوئي.