شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أغسطس 2025م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.313 مليارات ريال سعودي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.313 مليارات ريال سعودي. وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 755 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 465 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في 2032م، والثالثة 1.123 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2036م، والرابعة 2.970 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في 2039م.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أغسطس 2025م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.