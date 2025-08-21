شكرا لقرائتكم خبر استقدام أسهل وحقوق محفوظة..«منصة مساند» تحقق قفزات رقمية في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت منصة مساند، منذ تأسيسها، نقلة نوعية في قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة، حيث أسهمت في تيسير إجراءات الاستقدام، وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل.

وفي النصف الأول من 2025؛ واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال «منصة مساند» هذا الدور المحوري بتحقيق سلسلة من الإنجازات التنظيمية والرقمية التي عكست رؤيتها الطموحة لمستقبل القطاع.

فقد شهدت الفترة نموا ملحوظا في أعداد المستفيدين من خدمات المنصة، وتحسنا في كفاءة الخدمة، وإطلاق حزمة من المبادرات الرقمية التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز موثوقية العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي. ووفقا للإحصائيات؛ سجلت المنصة ارتفاعا في عدد عمليات التوظيف التي بلغت 417 ألف عملية في النصف الأول من 2025، مما يؤكد سهولة رحلة وتجربة المستفيد.

كما شهدت خدمة التأمين على العقود نموا لافتا، حيث استفاد منها 345 ألف صاحب عمل، مقارنة بـ302 ألف في العام الماضي، ما يعكس تزايد وعي المجتمع بأهمية الحماية التعاقدية، وضمان الحقوق للطرفين. وفي إطار تطوير تنظيم سوق العمل؛ سهلت منصة مساند إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية، عبر توفير ما يزيد عن 604 ألف سيرة ذاتية لإعادة التوظيف للعمالة المتواجدة داخل المملكة. وقد ارتفع عدد طلبات النقل من فرد إلى فرد إلى 229 ألف طلب، مقارنة بـ 113 ألف في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت طلبات النقل من منشأة إلى فرد 8,559 طلبا، في دلالة على مرونة المنصة وموثوقية إجراءاتها.

وأطلقت المنصة خدمة تحويل الرواتب الكترونيا، ضمن جهودها في تحقيق بيئة مالية منظمة وآمنة وشفافة، أسهمت في تسريع عملية صرف الرواتب من صاحب العمل للعامل المنزلي، وتمكين العامل من إدارة حسابه من خلال المحافظ الرقمية أو البنوك، مع إتاحة خيارات متعددة لأصحاب العمل والعمالة من خلال توفير شبكة مصرفية متكاملة تضم 5 بنوك رئيسية مع 8 محافظ الكترونية، مما وفر مرونة أكبر للمستخدمين.

وضمن الاستراتيجية التدريجية للإلزام بتحويل الرواتب؛ أعلنت «مساند» في يوليو لهذا العام عن تطبيق المرحلة الثالثة للإلزام بتحويل رواتب الذين لديهم 3 عمال منزليين أو أكثر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الرابعة لتشمل الذين لديهم عاملين منزليين في أكتوبر المقبل، وصولا إلى تطبيق الإلزام الشامل في بداية العام المقبل ليشمل جميع أصحاب العمل بالمملكة بتحويل رواتب عمالهم المنزليين.

وفي إطار تعزيز الحوكمة؛ فعلت المنصة ميزة التفويض لتحويل الرواتب، وتوثيق الاستلام والتسليم الكترونيا، لضمان حفظ حقوق الطرفين وتعزيز الشفافية المالية.

وعملت الوزارة على تطوير رحلة الاستقدام وتسهيل الإجراءات على مكاتب وشركات الاستقدام لتقديم الخدمة بشكل سريع وبجودة وتكلفة مناسبة للمستفيدين، وعليه فرت منصة مساند خدمة حجز تذاكر الطيران للعمالة المنزلية بهدف تيسير العمليات التشغيلية وتسريع رحلة الاستقدام، كما أولت تجربة المستخدم أولوية قصوى، إذ عكست أرقام خدمة المستفيدين مدى التزامها بجودة الأداء، حيث استقبلت المنصة أكثر من 279 ألف مكالمة بمتوسط زمن رد لا يتجاوز 30 ثانية، وتم التعامل مع أكثر من 18 ألف محادثة فورية، و29 ألف رسالة عبر التطبيق، مع إغلاق 129 ألف تذكرة دعم فني، محققة بذلك نسبة رضا بلغت 91%.

وتأكيدا لدورها في تحسين جودة الحياة للأسر؛ عملت مساند على تقليص مدة وصول العمالة من بلدانهم إلى المملكة، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 12.2% عن عام 2024، ليصل متوسط مدة الوصول إلى 44 يوما، شملت العمالة الفلبينية 10%، والأوغندية 20%، والسريلانكية 18%، والكينية 13%، وهو ما يعكس الكفاءة اللوجستية والشراكات الدولية التي تدعم عمل المنصة.

وتؤكد هذه الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من 2025؛ التزام الوزارة بدورها الجوهري بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وتوفير بيئة استقدام أكثر شفافية وأمانا وبكفاءة عالية.