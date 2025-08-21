شكرا لقرائتكم خبر إجراء أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى فريق طبي جراحي في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، أول عملية من نوعها في المنطقة لزراعة قوقعة الأذن، باستخدام تقنية اليد الروبوتية «الزراعة الأوتوماتيكية»، في خطوة تعد نقلة متقدمة في مجال جراحة السمع.

وتسهم هذه التقنية الحديثة في تمكين الجراحين من إدخال أقطاب غرسة القوقعة الزراعية بدقة متناهية وثبات عال، مما يعزز من سلامة المرضى، ويدعم الحصول على أفضل النتائج السمعية، وتتميز اليد الروبوتية بسهولة التحكم، واستقرار الأداء، والدقة العالية في تنفيذ الحركات الجراحية الدقيقة، مما يحسن من جودة الرعاية الجراحية المقدمة.

ويعد مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن، من أبرز المراكز المرجعية المتقدمة في زراعة القوقعة على مستوى المملكة والمنطقة، بما يمتلكه من كفاءات طبية متعددة التخصصات، وتقنيات متطورة تضمن تقديم رعاية تخصصية متكاملة لمرضى ضعف السمع.