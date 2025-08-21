شكرا لقرائتكم خبر أمانة تبوك تستخدم أكثر من مئة ألف لتر من المبيدات لمكافحة الحشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة الخدمات حملات في أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، منذ مطلع أغسطس الحالي، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تعزيز الصحة العامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة الخدمات حملات في أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، منذ مطلع أغسطس الحالي، وذلك ضمن خططها الرامية إلى تعزيز الصحة العامة. وأوضحت الأمانة أن الحملات شملت حصر تجمعات المياه في الأودية داخل مدينة تبوك، وتوزيع المصائد في مختلف الأحياء لرصد كثافة البعوض وتحديد بؤر التكاثر، مبينة أن فرق المكافحة الميدانية نفذت أعمال رش باستخدام أجهزة الرذاذ العادي، والرذاذ المتناهي الصغر، وأجهزة الضباب الحراري في عدد من الأحياء من بينها الصفا، والشفا، والنهضة، والعزيزية الجديدة، وسلطانة، وحي الفيصلية الجنوبية، وفق خطة تغطي المواقع ذات الأولوية.

