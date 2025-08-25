تابع الان خبر مباحثات بين وزيري الصناعة لبحث التكامل الصناعي السعودي المصري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، سبل تعزيز التكامل الصناعي السعودي المصري بما يواكب رؤية البلدين في دعم الشراكات الإستراتيجية وتطوير الاستثمارات الصناعية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الصناعة بالرياض، على عمق العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية القوية، إلى جانب أهمية دفع التعاون في القطاعات الصناعية الحيوية، ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين بما يحقق مصالح الشعبين.

كما جرى استعراض أبرز التقدم المحرز في مسارات التكامل الصناعي، والجهود المشتركة للفرق الفنية من الجانبين، مع التأكيد على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي في المجالات الإستراتيجية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم نائب وزير الصناعة السعودي لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير.

بينما حضر من الجانب المصري السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير أحمد رزق مستشار وزير النقل للتعاون الدولي، والمستشار أحمد محرم نائب السفير المصري لدى المملكة.