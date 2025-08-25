تابع الان خبر توزيع مساعدات غذائية سعودية على الأسر الفلسطينية في قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المساعدات الغذائية السعودية إلى الأسر الفلسطينية في وسط قطاع غزة، شملت (1,462) سلة غذائية وزعت في مناطق المغازي ودير البلح والبريج والنصيرات، واستفاد منها العدد نفسه من العائلات الأكثر احتياجًا.

وجرت عملية التوزيع وفق معايير دقيقة تراعي الأولويات الإنسانية، حيث استهدفت في مرحلتها الأولى الأسر التي تعيلها نساء ولديها أكثر من خمسة أفراد، إضافة إلى الأسر المصنفة تحت بند الحماية الاجتماعية، وكذلك العائلات التي يعاني بعض أفرادها من سوء التغذية.

وأشرف المركز السعودي للثقافة والتراث – الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان داخل القطاع – على تنفيذ عملية التوزيع، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في غزة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من الفئات الأكثر هشاشة.

وأعرب المستفيدون عن تقديرهم العميق للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني المتواصل، مؤكدين أن هذه المبادرة تأتي في وقت صعب يشهد فيه القطاع أزمة غذائية خانقة وتدهورًا في الأوضاع المعيشية.

وتواصل المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، تعزيزًا لدورها الريادي في التخفيف من معاناته والوقوف بجانبه في مختلف الأزمات.