شكرا لقرائتكم خبر «شؤون الحرمين» تقدر عدد قاصدي الحرمين الشريفين بأكثر من 52 مليونا خلال صفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ، بلغ 52,823,962 زائرا.

وأفادت الهيئة بأن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ 21,421,118 مصليا منهم 51,104 مصلين في حجر إسماعيل الحطيم، وبلغ عدد المعتمرين 7,537,002 معتمر.

وبينت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر نفسه 20,621,745 مصليا منهم 1,188,386 مصليا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 2,004,608 زوار.

يذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.