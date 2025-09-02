شكرا لقرائتكم خبر الطيران المدني.. راع استراتيجي للمعرض السعودي للدرون في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للطيران المدني، ولمدة 3 أيام بمدينة الرياض، في المعرض السعودي للدرون «سادكس 2025» بنسخته الثانية، تحت شعار «الدرون ومستقبل التحول المتكامل» بتنظيم من شركة «الصورة الرقمية للمعارض والمؤتمرات» وبشراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي للطائرات دون طيار، وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من المسؤولين وقادة القطاع والخبراء والمستثمرين، إضافة إلى كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في النقل الذكي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن المعرض عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على أبرز التحديات والحلول في القطاع والممارسات الناجحة.

كما يوفر «سادكس 2025» منصة لعرض أحدث التقنيات والتطبيقات في مجالات النقل، والتوصيل، والزراعة، والنفط والغاز، والبيئة، والمراقبة، بمشاركة أكثر من 100 جهة من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود الهيئة لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية للتقنيات الناشئة في النقل الجوي؛ بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع محليا ودوليا، التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والجهات ذات العلاقة؛ لتوفير وسائل نقل جوي آمنة ومستدامة وأكثر كفاءة في إطار تنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن التشغيل الآمن والفعال.