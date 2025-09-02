شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمالا مجتمعية ضمن مبادرة «اعبر بأمان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة «اعبر بأمان» احتفاء بعودة الطلاب والطالبات، وتجسيدا لدورها في تعزيز السلامة المرورية أمام المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبناء مكة المكرمة.

وشملت المبادرة أعمالا مجتمعية لتهيئة ممرات المشاة الآمنة أمام المدارس، تضمنت إعادة تجديد العلامات المرورية وتحسين الأرضيات، بما يضمن عبورا آمنا للطلاب والطالبات أثناء توجههم إلى مدارسهم، في خطوة تعكس حرص الأمانة على إشراك المجتمع في تحسين المشهد الحضري وتعزيز ثقافة السلامة.

وسخرت الأمانة كامل إمكانياتها لتجهيز الشوارع والطرق والأرصفة المحيطة بالمرافق التعليمية، وشملت الأعمال غسل المداخل والأرصفة ومحيط المدارس، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتجهيز بما يواكب الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأكدت الأمانة أنها تولي اهتماما بالغا بالمرافق التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات، من خلال جهود جميع إداراتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية تسهم في نجاح العملية التعليمية، مبينة أن هذه المبادرة تأتي ضمن أعمالها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية.