وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذ أكثر من 17 ألف زيارة رقابية لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في متابعة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حفاظًا على سلامة وصحة العاملين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ويأتي القرار المطبق سنويًا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، تأكيدًا على أهمية الإجراءات الوقائية لحماية العاملين خلال ساعات الذروة الصيفية.

وفي إطار متابعتها تنفيذ القرار، نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 17 ألف زيارة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام المنشآت بالتطبيق، حيث رُصدت 1910 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، فيما استقبلت منذ بدء القرار وحتى 26 أغسطس أكثر من 300 بلاغ جرى التعامل معها ضمن المدد المحددة، وكثفت الوزارة بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، جهودها التوعوية من خلال نشر مواد إعلامية وإرشادية تهدف إلى رفع مستوى وعي العاملين والمنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود الرقابية والتوعوية تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة، وضمان سلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.