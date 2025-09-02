شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بما يُسهم في رفع كفاءة تنظيم هذه الفعاليات ومواءمة محتواها مع التوجهات الوطنية ذات الصلة.

وتتيح الخدمة للجهات من مختلف القطاعات (الحكومي، الخاص، غير الربحي) من التقديم إلكترونيًا لاعتماد فعالياتها عبر المنصة، وتمر آلية طلب الخدمة بمرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لاعتماد محتوى الفعالية من قبل الوزارة كخطوة أساسية ورئيسية، فيما تشمل المرحلة الثانية إصدار الترخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتعكس هذه الخدمة التزام الوزارة بتعزيز جودة فعاليات المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى تنظيمها، بما يضمن تقديم محتوى هادف يواكب مستهدفات رؤية 2030 في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويُسهم في نشر الوعي وترسيخ الدور الحيوي للمسؤولية الاجتماعية لدى مختلف شرائح المجتمع.

يُشار إلى أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود في تنظيم الفعاليات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.