شكرا لقرائتكم خبر »GSR25« تناقش سبل ردم الفجوة الرقمية وربط غير المتصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الاتصال لربط غير المتصلين»، ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض.

وشارك في الجلسة مدير عام تخطيط الطيف الترددي في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبدالهادي الحارثي، ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية في إيريدوم للاتصالات تاتيانا لورنس، ورئيس قسم إدارة واستراتيجية الطيف الترددي الدولي في أمازون كريس هوفر، ومدير الفضاء في Deloitte أليكس بيرد، ومدير إدارة الطيف الترددي والشؤون التنظيمية في PLANS فازلي كايبال، لمناقشة التحديات والفرص في مجال تعزيز الاتصال العالمي.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية في تقليص الفجوة الرقمية وربط غير المتصلين، مع تقديم دراسات حالة ونماذج تمويل مبتكرة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصال في المناطق النائية.

وأوضح المشاركون أن نحو 2.6 مليار شخص حول العالم ما زالوا منقطعين عن الاتصال، مؤكدين أهمية خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة في دعم الأجهزة والاتصالات، وضمان نقل المعلومات بشكل موثوق، والحماية من الإشعاعات الضارة للطيف الترددي.

وشددوا على ضرورة تطبيق أفضل الممارسات العالمية للاستفادة القصوى من هذه الخدمات، مع الإشارة إلى التحديات والضغوط الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات العالمي.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنافسية بين المشغلين وتنظيم الترددات بشكل فعال، وإقامة شراكات محلية ودولية وإيجاد فرص حقيقية في الميدان، مشددين على ضرورة توسيع الفرص للمستفيدين وزيادة الرخص والتنظيمات لتعزيز التعاون الدولي، ومواجهة التحديات الرئيسية مثل الفجوة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني لضمان خدمات اتصال آمنة وفعالة.