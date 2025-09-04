شكرا لقرائتكم خبر جلسة في»GSR25« تستعرض دور منافسة (SpaceUp) في ابتكار حلول باستخدام تقنيات الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت جلسة حوارية بعنوان «منافسة SpaceUp «، عُقدت اليوم ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض، إسهام المنافسة في ابتكار حلول متقدمة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية عبر الاستفادة من تقنيات الفضاء.

شارك في الجلسة خبيرة البحث والابتكار في مركز «وقاء» فايزة العتيبي، ورئيس الشؤون العلمية في وكالة الفضاء السعودية فال مونسامي، ونائب الرئيس لقطاع الرقمنة وذكاء البيانات في مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض عبدالله الأسمري، ومن وزارة الشؤون البلدية والإسكان محمد أشقر.

وتناول المتحدثون تطلعات المملكة إلى بناء منظومة إيكولوجية فضائية متكاملة، مشيرين إلى النمو المتسارع في الاتصالات الفضائية وأثرها في القضايا البيئية، مؤكدين أن استخدام تقنيات الفضاء يمثل نقلة نوعية رائدة، مستعرضين أبرز التطبيقات التي تبنتها المملكة في هذا المجال، ومنها الاستفادة من صور الأقمار الصناعية في الاكتشافات الجديدة، وحصر الأصول الوطنية، ومتابعة حالة الطرق.

كما استعرضوا أبرز التطبيقات التي تبنتها المملكة في هذا المجال، ومن بينها الاستفادة من صور الأقمار الصناعية في الاكتشافات الجديدة، وحصر الأصول الوطنية، ومتابعة حالة الطرق.

وأوضح المشاركون أن قطاع الزراعة واجه تحديات كبيرة في السابق، إلا أن تبني إستراتيجيات وقائية مدعومة بتقنيات فضائية، وبالشراكة مع عدة جهات، أسهم في تطوير حلول ابتكارية عالجت العديد من التحديات.

كما شددوا على أهمية التنسيق مع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات، مشيرين إلى سعي الرياض إلى بناء نموذج متكامل للبنى التحتية يعتمد على تقنيات الفضاء، بما في ذلك النماذج التنبؤية للمشاريع والبنايات، إضافة إلى دعم الفعاليات والأحداث الكبرى.

وأكد المتحدثون أن تقنيات الفضاء أسهمت في تطوير الطرق والمشاريع، إلى جانب توفير حلول تتواءم مع احتياجات المملكة وقيمها، مثل استخدام صور الأقمار الصناعية لأغراض التفتيش من قبل مزوّدي الخدمة.

وأفادوا أن منافسة (SpaceUp) العالمية، التي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية ومجموعة «نيو للفضاء»، تسهم في تعزيز ريادة أعمال الفضاء، ودعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء، وجذب الشركات الناشئة العالمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تبني حلول فضائية تخدم القطاعات الحيوية.