شكرا لقرائتكم خبر مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي تطلق دورات تخصصية بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي - إحدى مبادرات وزارة الثقافة - عن إطلاق 4 دورات متخصصة في الخط العربي، وذلك ضمن جهودها في تعزيز المهارات، وبناء جيل جديد يحافظ على أصالة الخط العربي باعتباره من أهم مكونات الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

وأتاحت المبادرة التسجيل أمام الراغبين في الالتحاق بهذه الدورات عبر منصة التسجيل على موقع وزارة الثقافة.

وتقام هذه الدورات في المدينة المنورة مشتملة على دورة في خط النسخ، وأخرى في الرقعة، والديواني، وفي خط الثلث، بحيث تبدأ فترة تنظيمها بداية من أكتوبر، وحتى ديسمبر من العام الحالي، ويقدمها نخبة من الخطاطين المدربين من أصحاب الخبرة في مجال تعليم الخط العربي، وتستهدف جميع فئات المجتمع من المهتمين والمبتدئين والمبدعين في مجال الخط العربي، وتسعى هذه الدورات إلى تمكين المواهب المحلية والعالمية على إتقان هذا الفن عبر دورات تدريبية مكثفة، والتي تمهد الطريق لأن تكون المبادرة المرجعية العالمية الأولى في تقديم الإجازات الخطية.

وتهدف المبادرة من خلال هذه الدورات إلى الإسهام في نشر ثقافة تعلم الخط العربي، والاهتمام بقيمته الجمالية بوصفه فنا من فنون اللغة، وعنصرا أساسيا في الهوية الثقافية السعودية، والعربية، والإسلامية، إلى جانب تدريب المهتمين على فنون الخط العربي، وأساسياته بمختلف أساليبه وفق منهجيات علمية حديثة، فضلا عن تمكين المتدربين من اكتساب مبادئ تكوين الكلمات بصورة سلسة ومنهجية، وفهم القواعد الأساسية لكل خط وتطبيقه بكل دقة وإتقان، مما يعزز من جماليات الكتابة العربية، وينمي المهارات الفنية لدى المتدربين.

وتولي مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي كل اهتمامها بالخط العربي بصفته وسيلة تواصل عالمية عابرة للثقافات في مجال التراث، والفنون، والعمارة، والتصميم، مما يعزز من دور ومكانة المملكة وتأثيرها في حفظ هذا الفن وتطويره، وتعليمه للأجيال الجديدة، إضافة إلى ترسيخ مكانة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، وجعله مرجعا عالميا يعنى بحماية إرث الخط العربي عبر احتضان المواهب، وتنمية المعارف والمهارات، وتعزيز القيم الأصيلة، وتطوير الآفاق الإبداعية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال الخط العربي.