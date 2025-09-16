شكرا لقرائتكم خبر وزير العدل: التعاون مع «الحكومة الرقمية» يصنع حلولا مبتكرة ويعزز تجربة المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان؛ لبحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يعزز التكامل ويرفع جودة الخدمات العدلية الرقمية.

وأكد وزير العدل أن التعاون مع هيئة الحكومة الرقمية يمثل رافدا أساسيا لتسريع خطوات التحول الرقمي، عبر ابتكار حلول مبتكرة متقدمة تسهم في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات عدلية ذات جودة أعلى.

وقال: إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مرحلي، بل مسار استراتيجي لبناء منظومة عدلية رقمية متكاملة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتستجيب لتوقعات المستفيدين في كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المشروعات المشتركة بين الجهتين، التي تعزز عملية التحول الرقمي على مستوى القطاعات كافة.

يذكر أن وزارة العدل حققت تميزا في مؤشرات هيئة الحكومة الرقمية؛ إذ نالت مستوى «الإبداع» في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، كما حققت مستوى متقدما في مؤشر نضج التجربة الرقمية من خلال منصة ناجز.