شكرا لقرائتكم خبر اختتام أعمال المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية 2025 في الرياض، بتشريف ورعاية الأمير الدكتور فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أمين منطقة الرياض، وحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمختصين من أكثر من 25 دولة، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة حول العالم، إذ تجاوز زوار المعرض أكثر من 26 ألف زائر على مدى 3 أيام.

وشهد اليوم الأول من أعمال المنتدى تدشين مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى لتعزيز التنسيق بين الجهات وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، كما جرى تكريم الفائزين بجائزة البنية التحتية 2025 في مساراتها الثلاثة، وعقد أكثر من 5 جلسات حوارية بمشاركة قادة قطاع البنية التحتية وصناع القرار، إلى جانب توقيع 8 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وشهد اليوم الثاني توقيع 4 اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الجهات المحلية والدولية في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى عقد 8 جلسات حوارية بمشاركة خبراء محليين ودوليين في هذا القطاع المحوري.

فيما جاء اليوم الثالث والأخير من أعمال المنتدى، بتدشين منصة الابتكار، التي تعنى باستقبال وتطوير الأفكار والحلول الرقمية، التي تسهم في إعادة تشكيل مستقبل مشاريع البنية التحتية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز كفاءة، الإنفاق وتحسين المشهد الحضري.

وجرى خلال اليوم الثالث عقد أكثر من 22 جلسة حوارية، شارك فيها عدد من منسوبي مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، حول البنية التحتية الرقمية والمدن الذكية واستعراض أبرز الممارسات العالمية لتطوير ممرّات الخدمات.

ويأتي المنتدى في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحسين المشهد الحضري، وتبني الابتكار في المشاريع، بما يرسخ مكانة الرياض مدينة عالمية رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.