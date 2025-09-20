شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات «معرض المطبخ السعودي» في البنك الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في مقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات «معرض المطبخ السعودي»، الذي استمر يومين بتنظيم من وفد المملكة لدى البنك الدولي وبمشاركة سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة.

وهدفت الفعالية إلى إبراز جوانب من الثقافة السعودية أمام منسوبي البنك الدولي وضيوف المعرض، من خلال تقديم المأكولات السعودية والتمور والعطور الشرقية، إضافة إلى صور ومعروضات تجسد ملامح السياحة والثقافة في المملكة.

وتضمّن المعرض أركانا مخصصة للسياحة والقهوة السعودية، إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي (VR) التي أتاحت للحضور التعرف على أبرز معالم المملكة، كما استعرضت صورا لعدد من المواقع التاريخية والحضارية في مختلف مناطقها.

وأعرب أحد المتطوعين في تنظيم المعرض، الطالب المبتعث بجامعة جورج ميسن، حسام بن حامد آل حزام، عن سعادته بالمشاركة، مشيرا إلى أنه قدم للزوار تجربة العطور الشرقية كالعود والمسك، التي حظيت بإقبال واسع واستحسان كبير من الحاضرين.

وحظيت الفعالية باهتمام لافت من المشاركين الذين أبدوا إعجابهم بتجربة المطبخ السعودي وما يعكسه من عمق ثقافي وحضاري، في وقت تتزايد فيه رغبة المجتمع الأمريكي في التعرف على المملكة وثقافتها، توازيا مع تنامي حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة، وما تشهده من قفزات نوعية في المجالات الإنسانية والحضارية والاقتصادية.