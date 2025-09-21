شكرا لقرائتكم خبر «مؤسسة التدريب التقني» تنفذ 386 برنامجا لتهيئة الخريجين لسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 386 برنامجا لتهيئة خريجي وخريجات برامج التدريب التقني لسوق العمل خلال النصف الأول من 2025م؛ بهدف إكسابهم المهارات اللازمة تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ برامج وأنشطة عدة لدعم أعمال التنسيق الوظيفي لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد، وتقوم بقياسها بشكل دوري بغرض تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين.

وأفاد بأن من تلك الجهود إقامة 225 ملتقى ومعرضا للتوظيف بالشراكة مع عدد من الجهات في النصف الأول من العام الحالي، إضافة لعقد 628 لقاء مع مديري الموارد البشرية في جهات التوظيف المستهدفة بقطاع الأعمال، وتوقيع 58 مذكرة تفاهم مع شركاء المؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في توظيف الخريجين.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع نتائج أعمال التنسيق الوظيفي من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الدورية، بهدف تطوير الجوانب ذات العلاقة بتوظيف الخريجين، إذ حللت 902 استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و9390 استبانة لقياس رضا الخريجين خلال الفترة نفسها.